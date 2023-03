Black Sea Dahu + Guest LA MAROQUINERIE, 22 novembre 2023, PARIS.

Black Sea Dahu + Guest LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 19:30 (2023-11-22 au ). Tarif : 25.2 à 25.2 euros.

CARAMBA CULTURE LIVE (L-R-22-0218 / L-R-22-0216) présente ce concert BLACK SEA DAHU+ GUESTJanine Cathrein et son groupe, un gang très soudé de musiciennes et musiciens passionné.es et talentueu.se.x, connu.e.s ensemble sous le nom de Black Sea Dahu, reviennent avec un deuxième album. « I Am My Mother » est le successeur de plusieurs EP et du premier album, salué par la critique, « White Creatures » sorti en 2018. BLACK SEA DAHU BLACK SEA DAHU

Votre billet est ici

LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris

CARAMBA CULTURE LIVE (L-R-22-0218 / L-R-22-0216) présente ce concert

BLACK SEA DAHU

+ GUEST



Janine Cathrein et son groupe, un gang très soudé de musiciennes et musiciens passionné.es et talentueu.se.x, connu.e.s ensemble sous le nom de Black Sea Dahu, reviennent avec un deuxième album. « I Am My Mother » est le successeur de plusieurs EP et du premier album, salué par la critique, « White Creatures » sorti en 2018.

.25.2 EUR25.2.

Votre billet est ici