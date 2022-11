Black Sea Dahu en concert au Café de la Danse Café de la Danse Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 22 novembre 2022

Black Sea Dahu en concert au Café de la Danse à Paris le 22 novembre pour le Festival « les femmes s’en mêlent! » Révélation de ces dernières années, Black Sea Dahu compte aujourd’hui parmi les groupes suisses les plus prisés à l’international ! Emporté par la voix grave et envoûtante de Janine Cathrein, cette formation d’indie-folk séduit par sa douceur sans égal, sa justesse émotionnelle et ses chansons orchestrales comme suspendues dans le vide. Retrouvez Janine Cathrein et son groupe au Café de la Danse à Paris le 22 Novembre pour le Festival Les Femmes S’en Mêlent ! Café de la Danse 5 Passage Louis Philippe 75011 Paris Contact : https://lfsm.net/agenda/lfsm-paris-black-sea-dahu-julie-odell/

