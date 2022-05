BLACK SEA DAHU + AKSAK MABOUL, 2 juin 2022, .

BLACK SEA DAHU + AKSAK MABOUL

2022-06-02 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-02 23:00:00 23:00:00

Lancés l’an dernier en période de déconfinement et de retour progressif aux concerts, les Jeudis du cloître font leur retour cette saison !

On se retrouve tous les jeudis du 2 juin au 7 juillet pour des concerts dans le magnifique cloître des Trinitaires : un plein air éphémère pour laisser arriver l’été à la cool.

Janine Cathrein et son groupe, un gang très soudés de musiciennes et musiciens passionné.es et talentueu.se.x, connu.e.s ensemble sous le nom de Black Sea Dahu, reviennent avec un deuxième album. I Am My Mother est le successeur de plusieurs EP et du premier album, salué par la critique, “White Creatures” sorti en 2018.

Si vous avez déjà été émerveillés et transportés au cœur d’un orage en plein explosion et que, pour un instant, vous avez oublié qui vous étiez, quand soudain vos yeux ont été aveuglés par un éclair d’énergie pur – alors vous savez ce que l’écoute de ces sept chansons peut éveiller en vous. Orchestrale, tempétueuse et imprévisible, la façon dont cette musique déborde tous les genres évoque la douceur d’une caresse et la liberté des coups de pinceau de Basquiat.

Le légendaire groupe pop expérimental Aksak Maboul revient avec un nouveau disque intitulé Figures, conçu et réalisé durant ces deux dernières années par Marc Hollander (fondateur d’Aksak Maboul et du label Crammed Discs) et Véronique Vincent (qui fut la chanteuse des Honeymoon Killers).

Figures est un double album comprenant 22 morceaux et interludes, issus de l’afflux d’idées qui a surgi après une pause de plus de trente ans (voir l’histoire d’Aksak Maboul à la page suivante). Puisant aux sources multiples qui ont toujours inspiré le groupe (électronique, pop, jazz, musique contemporaine, minimalisme, etc), Aksak Maboul les transcende et les reconfigure à sa manière inimitable pour livrer une œuvre touffue et inclassable.

+33 3 87 74 16 16 https://www.citemusicale-metz.fr/

Cité musicale-Metz

dernière mise à jour : 2022-05-25 par