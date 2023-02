Black Sea Dahu + 1ere partie Claire Days MAISON DE LA MUSIQUE, 30 mars 2023, MEYLAN.

Black Sea Dahu + 1ere partie Claire Days MAISON DE LA MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:00 (2023-03-30 au ). Tarif : 18.2 à 18.2 euros.

Janine Cathrein et son groupe, un gang de musiciens passionnés, connus ensemble sous le nom de Black Sea Dahu, reviennent avec un deuxième album. I Am My Mother est le successeur de plusieurs EP et du premier album acclamé White Creatures sorti en 2018. « I Am My Mother » est un album sur l’empathie, l’acceptation et l’art de reconnaître la beauté dans une danse infinie entre le laid et le sublime. Il s’agit de trouver ses racines, de se tailler une place dans un monde en perpétuel changement ainsi que d’agir et s’émanciper. BLACK SEA DAHU, Claire Days BLACK SEA DAHU, Claire Days

MAISON DE LA MUSIQUE MEYLAN 4, avenue du Granier Isere

