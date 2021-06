Agde Agde BLACK PEARL FESTIVAL Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

BLACK PEARL FESTIVAL Agde, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Agde. BLACK PEARL FESTIVAL 2021-07-03 18:00:00 – 2021-07-03

Agde Hérault 2ème édition de ce festival avec en première partie le chanteur Esteban Pelegrin, suivi des « Zingueurs » où l’accordéon se mêle au son rock festif. Puis ce sera au groupe de rock « Ultim Atom Deluxe » de monter sur scène tandis que le groupe « Osted » clôturera le festival avec un rock Indie aux influences post-punk. Marché d’exposants sur le thème rock avec tatoueur, luthier, accessoires vintages, photographe, bijoux…. Gratuit. 2ème édition de ce festival avec en première partie le chanteur Esteban Pelegrin, suivi des « Zingueurs » où l’accordéon se mêle au son rock festif. Puis ce sera au groupe de rock « Ultim Atom Deluxe » de monter sur scène tandis que le groupe « Osted » clôturera le festival avec un rock Indie aux influences post-punk.

Marché d’exposants sur le thème rock avec tatoueur, luthier, … animation@ville-agde.fr +33 4 99 41 24 10 https://www.ville-agde.fr/ 2ème édition de ce festival avec en première partie le chanteur Esteban Pelegrin, suivi des « Zingueurs » où l’accordéon se mêle au son rock festif. Puis ce sera au groupe de rock « Ultim Atom Deluxe » de monter sur scène tandis que le groupe « Osted » clôturera le festival avec un rock Indie aux influences post-punk.

Marché d’exposants sur le thème rock avec tatoueur, luthier, … 2ème édition de ce festival avec en première partie le chanteur Esteban Pelegrin, suivi des « Zingueurs » où l’accordéon se mêle au son rock festif. Puis ce sera au groupe de rock « Ultim Atom Deluxe » de monter sur scène tandis que le groupe « Osted » clôturera le festival avec un rock Indie aux influences post-punk. Marché d’exposants sur le thème rock avec tatoueur, luthier, accessoires vintages, photographe, bijoux…. Gratuit.

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville 43.31608#3.47279