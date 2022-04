black pantone Colombelles, 13 avril 2022, Colombelles.

black pantone Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

2022-04-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-13 16:00:00 16:00:00 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles Calvados

Plaisir du jeu, richesse des rythmes, expressivité : un trio aux sonorités variées et imagées où se côtoient en toute liberté jazz et classique, rock et influences orientales.

Tout public.

Source : Médiathèque Le Phénix

mediatheque@colombelles.fr +33 2 31 72 27 46

