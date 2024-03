Black Out – Cie Avant nous le déluge Cintegabelle Cintegabelle, dimanche 24 mars 2024.

Black Out – Cie Avant nous le déluge Semaine d’actions culturelles et traversée nocturn 25 – 31 mars Cintegabelle

Début : 2024-03-25T00:00:00+01:00 – 2024-03-25T23:58:00+01:00

Fin : 2024-03-31T00:00:00+01:00 – 2024-03-31T23:58:00+02:00

Dans le cadre de leur accompagnement pour leur future création, « Black Out », Le Collectif Avant nous le déluge sera présent au Tracteur pour une semaine d’actions culturelles et artistiques sur le territoire, du 25 au 31 mars 2024.

Retrouvez-les du mardi au jeudi soir au bar Le Gabellois, et le samedi 30 mars pour une traversée nocturne, qui vous emmènera dans les rues de Cintegabelle et au Tracteur, à la découverte du noir et de la nuit…

« Le Collectif Avant nous le déluge est en pleine création de « Black out », un spectacle pour la rue et la nuit, qui verra le jour au printemps 2025.

Nous récoltons d’ici là vos histoires de pertes – grandes ou petites, de plongées dans l’obscurité – tristes ou nécessaires, de tempêtes de vie – celles qui vous ont figé ou celles qui vous ont transformé.

Elles serviront à nourrir nos imaginaires, aucune d’elles ne sera utilisée telle quelle. »

Cintegabelle