Black On en concert au Pan Piper Pan Piper Paris Paris, dimanche 5 mai 2024.

Le dimanche 05 mai 2024

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant

À partir de 60 euros.

Black On vous donne rendez-vous le dimanche 5 mai 2024 à 20h30 au Pan Piper !

Il s’agit de la deuxième fois en France et à Paris pour l’artiste de Kpop Black On, un événement mémorable et à ne pas manquer pour les fan-doms Angels Français.

Parmi le choix des billets, deux seront disponibles avec une option à part en plus : un accès standard et un billet premium avec de nombreuses surprises à découvrir.

L’événement débutera à 20h30 jusqu’à 22h30 au sein du Pan Piper à Paris.

Cet événement est organisé par Kpop USA France et l’agence de l’artiste Xplore.

Vivez une expérience inoubliable au concert de Black On à Paris le 5 Mai 2024.

**** Informations complémentaires ****

Style musical : Kpop

Concert debout

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/black-on/ https://www.billetweb.fr/the-blackon-k-pop-artist-in-concert?fbclid=IwAR39Iv4DSZji6qT2KQzPWVLJO7YXajJUuuK9N4kLa4l-8B1Ynmwo_tk-XDA

Black On