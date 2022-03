Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Catégories d’évènement: Jura

Lac-des-Rouges-Truites

Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites, 19 août 2022, Lac-des-Rouges-Truites. Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites

2022-08-19 – 2022-08-19

Lac-des-Rouges-Truites Jura Lac-des-Rouges-Truites 48 48 EUR BLACK MOUNT FESTIVAL au Lac des Rouges Truites les 19 et 20 Aout 2022 : deux soirées musicales exceptionnelles

Superbus / Sinsemilia / La P’tite Fumée / Epsylon / Cachemire / Les Forces de l’Orge / Maracujah / Toybloïd / 2 Ohmsload 19/08 : 24€ – 20/08 : 28€ – Pass 2 soirées : 45€

Billetterie: blackmountfestival.fr ou dans les points de vente habituels: Super U, Leclerc, FNAC…

Bar, restauration, produits locaux et bières artisanales. Nouveau festival en plein air au cœur du massif du Jura, le Black Mount Festival mêle la culture à la nature en proposant des concerts au pied de la forêt du Mont-Noir qui résonnera aux sons des musiques actuelles pop, rock, reggae et électro. Un événement familial en pleine nature. Pendant deux soirées musicales exceptionnelles, 9 groupes se succéderont, avec Superbus et Sinsemilia en têtes d’affiche. blackmountfestival@gmail.com https://blackmountfestival.fr/ BLACK MOUNT FESTIVAL au Lac des Rouges Truites les 19 et 20 Aout 2022 : deux soirées musicales exceptionnelles

Superbus / Sinsemilia / La P’tite Fumée / Epsylon / Cachemire / Les Forces de l’Orge / Maracujah / Toybloïd / 2 Ohmsload 19/08 : 24€ – 20/08 : 28€ – Pass 2 soirées : 45€

Billetterie: blackmountfestival.fr ou dans les points de vente habituels: Super U, Leclerc, FNAC…

Bar, restauration, produits locaux et bières artisanales. Nouveau festival en plein air au cœur du massif du Jura, le Black Mount Festival mêle la culture à la nature en proposant des concerts au pied de la forêt du Mont-Noir qui résonnera aux sons des musiques actuelles pop, rock, reggae et électro. Un événement familial en pleine nature. Pendant deux soirées musicales exceptionnelles, 9 groupes se succéderont, avec Superbus et Sinsemilia en têtes d’affiche. Lac-des-Rouges-Truites

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lac-des-Rouges-Truites Autres Lieu Lac-des-Rouges-Truites Adresse Ville Lac-des-Rouges-Truites lieuville Lac-des-Rouges-Truites Departement Jura

Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lac-des-rouges-truites/

Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites 2022-08-19 was last modified: by Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites 19 août 2022 Jura Lac-des-Rouges-Truites

Lac-des-Rouges-Truites Jura