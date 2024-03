Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites, vendredi 12 juillet 2024.

Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites Jura

La 2ème édition du « BLACK MOUNT Festival » aura lieu les 12 et 13 juillet au Lac des Rouges Truites.

Le festival proposera des artistes de renommée nationale et régionale dans une ambiance des plus festive !!! 35.99 35.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-12

Lac-des-Rouges-Truites 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@blackmountfestival.fr

L’événement Black Mount Festival Lac-des-Rouges-Truites a été mis à jour le 2024-03-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX