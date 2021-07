Black Market La Station – Gare des Mines, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

Black Market ———— ### rendez-vous de la micro-édition Le Black Market est un marché ouvert dédié aux publications indépendantes (fanzines, auto édition, objets d’art et d’artisanat) et aux pratiques DIY dans le domaine de l’édition. Le marché s’accompagne d’un volet musical promouvant la scène émergente francilienne. Il sera aussi l’occasion de présenter au public les différents volets du programme artistique de la Station sous la forme de l’édition réalisée avec l’artiste Celia Gaultier. En octobre 2020, la Station organisait le Black Market, un rendez-vous estival qui rassemble la scène alternative autour d’un grand marché dédié aux publications indépendantes (livres, multiples, disques…) et aux pratiques DIY dans le domaine de l’édition autour notamment de l’Atelier de sérigraphie du ArtLab animé par Célia Gaultier. Forte du succès de l’évènement – 800 spectateurs – la Station propose en 2021 une nouvelle édition. La programmation se décline en deux volets : Le Black Market s’entoure du monde souterrain de l’édition indépendante : Fanzines, auto édition, objets d’art et d’artisanat… Pour cette seconde édition, la Station étoffe les propositions : la sélection des stands sera ainsi co-curatée par Margot Mourrier (organisatrice des Puces de l’illu) et par les Ateliers Charbon, collectif de graphistes et makers en résidence à Station Nord. Une programmation musicale qui promeut la scène émergente, intimement liée aux petites salles parisiennes qui ont particulièrement souffert de la crise sanitaire (Mécanique Ondulatoire, Espace B…), et chère à la Station depuis son ouverture Des tables rondes menées par la webradio Station Station seront organisées autour de la situation du secteur de l’édition indépendante. Les exposant.e.s présent.e.s lors de la première édition du Black Market seront ré-invités : Emmaüs Librairie Solidaire, Born Bad Records, Gone With The Weed, Teenage Menopause, Serendip Lab, Yuk-Fü Records, Fanzine Jam, Mind Records, Antinote, Le Turc Mécanique, Erratum Musical, Madame Macario, Tigersushi / Crowdspacer, ERR REC, Lou Jelenski, Paillettes & Cambouis, Fanzine Ventoline…

