Black M Parc du Jard Saint-Dizier, vendredi 5 juillet 2024.

Black M DJ set à 18h / Keen’V à 20h Vendredi 5 juillet, 22h00 Parc du Jard Plein air, gratuit, entrée libre

Début : 2024-07-05T22:00:00+02:00 – 2024-07-05T23:30:00+02:00

Fin : 2024-07-05T22:00:00+02:00 – 2024-07-05T23:30:00+02:00

Black M fait son grand retour et l’enfant prodige n’a pas dit son dernier mot ! Depuis son premier album solo en 2014, « Les yeux plus gros que le monde », propulsé par le single « Sur ma route », et vendu à plus de 700 000 exemplaires, l’ex-membre de Sexion d’Assaut a prouvé qu’il n’avait peur de rien et surtout pas de surprendre. Trois albums et un EP plus tard, il sort son nouvel opus « La Légende Black ». Solaire, lumineux, festif, explosif : tenez-vous prêts pour « La Légende Black », un album qui célèbre la vie, le courage des audacieux et la puissance du partage.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://musical-ete.fr/ »}]