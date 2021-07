Black M en concert Montataire, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Montataire.

Black M en concert 2021-07-16 – 2021-07-16

Montataire Oise Montataire

Black M se produira à Montataire le vendredi 16 juillet au stade Marcel Coene.

Le chanteur dont l’album « Les yeux plus gros que le monde » a été certifié disque de diamant et dont le single « Sur ma route » a été classé numéro un des ventes sera précédé de Tsiky en 1ère partie.

➡ Evénement gratuit sur réservation : 1200 places disponibles .

Le jour J, le pass sanitaire sera exigé dès 11 ans. Il faudra donc présenter une pièce d’identité et :

– La preuve d’un test PCR négatif datant de moins de 48h,

– La preuve de la vaccination. Pour les vaccins à 2 doses et les uniques injections, la dernière vaccination devra avoir été réalisée au minimum 14 jours avant l’événement. Pour les vaccins Johnson&Johnson, le délai est de 4 semaines.

– Le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la COVID-19, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois.

Le respect des mesures sanitaires sera de vigueur.

Pour les mineurs uniquement :

Les enfants âgés entre 11 et 15 ans non accompagnés d’un adulte devront présenter une autorisation parentale.

Ceux âgés de moins de 11 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Informations pratiques :

Stade Marcel Coene, avenue Guy Môquet.

Ouverture des portes à 18h.

Début du concert à 20h.

Parkings gratuits : place Auguste Génie, Ambroise Croizat, gymnase Marcel Coene (à l’intersection des avenues François Mitterand, Guy Môquet, rue André Ginisti), rue André Ginisti.

Plus d’informations : 03 44 24 69 97.

A très vite au stade Marcel Coene !

+33 3 44 24 69 97 http://www.mairie-montataire.fr/black_m_en_concert.html

montataire

dernière mise à jour : 2021-07-01 par SIM Picardie – Office de Tourisme Creil Sud Oise