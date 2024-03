BLACK LIVES/AVISHAI COHEN QUINTET – BLACK LIVES CHAPITEAU JIM MARCIAC Marciac, mercredi 24 juillet 2024.

AVISHAI COHEN NEW GENERATION QUINTET / BLACK LIVES : FROM GENERATION TO GENERATION

Tarif : 14.00 – 61.00 euros.

Début : 2024-07-24 à 21:00

Réservez votre billet ici

CHAPITEAU JIM MARCIAC La Sape 32230 Marciac 32