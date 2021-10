Black Lips – Rock School Barbey Rock School Barbey, 1 décembre 2021, Bordeaux.

Black Lips – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le mercredi 1 décembre à 20:30

Depuis quelques albums déjà, le songwriting du quatuor d’Atlanta s’est affiné tout en restant conforme au foutoir général qui les caractérise si bien. Les voilà de retour avec un album country-punk americana réjouissant. **« Sing in a World That’s Falling Apart »** signe le grand retour du combo Georgien au plus haut niveau ! Bientôt 40 ans et plus beaucoup de dents, les américains n’ont pas dit leur dernier mot et viennent confirmer leur statut de précurseurs. Immanquables sur scène !

20€ (Prévente) / 23€ (Sur place)

Auto-proclamés inventeurs du flower-punk, les Black Lips prônent un rock garage chaotique depuis maintenant 20 ans et nombre de leur titres sont devenus de véritables hymnes punk.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T20:30:00 2021-12-01T23:30:00