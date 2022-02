Black Lips + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Black Lips + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 6 juin 2022, Nantes. 2022-06-06 Placement Libre Debout

Horaire : 20:30

Gratuit : non Carte Stereolux 11.00€Prévente 15.60€ Placement Libre Debout Une fleur punk entre les lèvres noires, une définition qui sied à merveille à ces joyeux drilles d’Atlanta. Maintenant presque vétérans (20 ans tout de même!) d’un garage punk intemporel, sale, bordélique et exubérant, ils ont su garder la fraîcheur qui leur donne une crédibilité jamais démentie. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/black-lips-1ere-partie-1

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Black Lips + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-06-06 was last modified: by Black Lips + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 6 juin 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique