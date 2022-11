BLACK FRIDAY Saint-Geours-de-Maremne Saint-Geours-de-Maremne Catégories d’évènement: Landes

2022-11-23 – 2022-11-26

Landes EUR 21.4 190 Vous êtes dans les starting blocks ? Prêts à dégainer vos cartes bancaires, à la recherche du bon plan ??

A Aygueblue, on a pensé à vous, 3 MÉGA PROMOS de dingues arrivent !!!!

– Adhésion offerte pour la souscription d’un pass

– Promo 12=15

– Ecole de natation à 190€

C’est du 23 au 26 novembre et ça va être le feu !!! Le Black Friday débarque à Aygueblue! Profitez de promotions exceptionnelles !! +33 5 58 56 92 34 VERT MARINE

