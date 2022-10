Black Friday et Soirée Dub

Black Friday et Soirée Dub, 25 novembre 2022, . Black Friday et Soirée Dub



2022-11-25 17:00:00 – 2022-11-25 22:00:00 Venez écouter DELTA EXPLOSION SOUND !

Concert gratuit

Restauration sur place Et pour ceux qui le souhaitent, La Ferme des Causses de Cesserou livre ses paniers commandés au préalable au 06 72 23 23 03 ! Venez écouter DELTA EXPLOSION SOUND !

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

