Black Friday, diminuer les coûts à quel prix ? Académie du Climat, 23 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 23 novembre 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Dans le prochain Apéro Youth We Can! on décrypte donc les enjeux du Black Friday avec toi ! Viens échanger avec des acteur·rice·s engagé·e·s dans la lutte contre la surproduction et la promotion de la surconsommation. Et explore les différents moyens d’actions pour porter la lumière sur la biodiversité et les droits humains lors de cet évènement.

Un mois avant Noël, une opération de grande ampleur est menée à l’échelle mondiale : le Black Friday.

À cette occasion, l’achat de produits à bas prix fait ravage. Chaque année, ce rendez-vous constitue l’un des moments où les entreprises produisent et vendent le plus : selon un sondage OpinionWay, en 2021, 77% des Français prévoyaient de réaliser leurs achats de Noël pendant cette période. Cette même année, selon une étude criteo, les ventes ont augmenté de 40% par rapport à la moyenne en 2020 avec une hausse des ventes en lignes significatives atteignant près de 160%. Trois secteurs ressortent toujours en tête de liste : le prêt à porter, l’électronique et le luxe.

Cependant, succomber aux promotions du Black Friday a un prix. Car s’il permet de réaliser des économies, ce sont les droits humains et la biodiversité qui payent la note. Il est nécessaire que tou·te·s les consommat·eur·rice·s puissent comprendre ce qu’il se cache derrière les petits prix.

Et si le Black Friday nous donnait l’occasion de faire écho aux conditions des travailleur·euse·s impliqué·e·s et des conséquences désastreuses sur l’environnement ? C’est la mission dont se sont investies de nombreuses organisations, de l’échelle locale à européenne, des producteur·rice·s aux syndicats en passant par des initiatives de plaidoyer de toutes tailles.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact :

