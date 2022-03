Black Flower présente “Magma” New Morning, 16 mars 2022, Paris.

Black Flower présente “Magma”

New Morning, le mercredi 16 mars à 20:00

Piloté par le saxophoniste/ flutiste/ compositeur bruxellois Nathan Daems (Echoes of Zoo, Dijf Sanders), le quintet est un mélange vibrant et hypnotique d’éthio jazz, d’afrobeat, de psychédélisme et d’influences orientales, inspiré par Mulatu Astatke, Fela Kuti et diverses traditions musicales occidentales. Black Flower est un groupe au sommet de son pouvoir créatif. Après avoir reçu des éloges pour l’album « Future Flora » sorti en 2019, de Mojo, Songlines, Gilles Peterson de BBC Radio 6 Music, BBC Radio 3’s Music Planet, Worldwide FM et Jazz FM, entre autres, l’album à venir « Magma » voit Black Flower adopter de nouveaux sons de synthé et d’orgue grâce à la dernière recrue du groupe, Karel Cuelenaere. Son influence est perceptible dès le début de l’album : il ajoute une touche tourbillonnante et malicieuse au titre « Magma », qui ouvre l’album. En outre, les rythmes de batterie traînants et le morceau « O Fogo », propulsé par une flûte, sont riches en texture et en fluidité. Les rythmes entraînants et les mélodies d’influence orientale servent de source de plaisir qui, comme le magma, devient réel et solide lorsqu’il remonte à la surface. C’est la métaphore parfaite pour le processus de création de cet album. La pulsation et la transe de » Deep Dive Down » poursuivent ce processus joyeux, tandis que l’auteur-compositeur Meskerem Mees (lauréate du Montreux Jazz Talent Award 2021) ajoute sa voix claire comme de l’eau de source au céleste » Morning in the Jungle « . Avec le très fiable Frederik Segers à la production et le virtuose visuel londonien Raimund Wong (Total Refreshment Centre) à la conception graphique, tout cela contribue à l’identité psychédélique et exploratoire du groupe et constitue un élément clé qui a aidé « Magma » à remonter des profondeurs à la surface. Un processus créatif solidifié en vinyle, tout comme le magma en roche. Les autres musiciens et acolytes spirituels du groupe sont Jon Birdsong (dEUS, Beck, Calexico) au cornet à piston, Simon Segers (Absynthe Minded, De Beren Gieren, MDCIII) à la batterie, Filip Vandebril (Lady Linn, The Valerie Solanas) à la basse et Karel Cuelenaere (John Ghost) au clavier.

Tarif sur place 20 EUR Tarif prévente 18 EUR

Le groupe de jazz hybride Black Flower présentera “Magma” sur la scène du New Morning lors d’un concert de lancement exceptionnel, à l’occasion de sa sortie chez Sdban Ultra / L’Autre Distribution.

New Morning 8 Rue des Petites Ecuries 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T22:00:00