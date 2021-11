Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime BLACK COUNTRY, NEW ROAD Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

BLACK COUNTRY, NEW ROAD Le 106, 18 mai 2022, Rouen. BLACK COUNTRY, NEW ROAD

Le 106, le mercredi 18 mai 2022 à 20:00

Originaires de Londres, les 7 membres de Black Country, New Road mélangent rythmique post-punk, riffs métal et jazz frénétique.

Location 15.5 € / Guichet 18.5 € / Réduit 12.5 € / Abonnés 4 €

Les nouveaux (futurs) grands de la scène post-punk Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T23:00:00

