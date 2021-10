Bordeaux Rock School Barbey Bordeaux, Gironde Black Country, New road + Drug Store Romeos – Rock School Barbey Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Black Country, New road + Drug Store Romeos – Rock School Barbey Rock School Barbey, 29 octobre 2021, Bordeaux. Black Country, New road + Drug Store Romeos – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le vendredi 29 octobre à 20:30

Dans les pas de **Squid** ou **Black Midi**, passés eux aussi par l’écurie anglaise **Speedy Wunderground** avant de devenir les nouvelles coqueluches incontestées du **rock anglais**, **Black Country, New Road** s’affranchit des règles pour concevoir une **musique explosive** intégrant spoken word à l’accent british prononcé, **post-rock** nerveux hérité de **Slint** et **Shellac**, et improvisations sonores empruntés à la musique **Klezmer**. Véritable bêtes de scène, les **performances incendiaires** du groupe virent au **pétage de plombs généralisé** à chaque concert programmé à **Londres** ! **Black Country, New Road** est donc promis à un bel avenir et s’impose comme la **nouvelle figure montante** d’une **scène britannique en ébullition**.

12€ (Prévente) / 15€ (Sur place)

Le concert de Black Country, New Road, prévu initialement le 23 janvier 2021 à la Rock School Barbey est reporté au 29 octobre 2021. Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Rock School Barbey Adresse 18 cours Barbey Ville Bordeaux lieuville Rock School Barbey Bordeaux