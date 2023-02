BLACK COMEDY LE COLISEE, 31 mars 2023 00:00, LENS.

BLACK COMEDY Peter Shaffer, BLACK COMEDY. Un spectacle à la date du 2023-03-31 au 2023-05-10 20:00. Tarif : 37.5 37.5 euros.

LE CASINO BARRIERE D'ENGHIEN LES BAINS ( PLATESV-R-2022-008837) PRESENTE : ce spectacle. Dans ce classique anglais de la comédie, totalement burlesque et déjanté de Peter Shaffer, la grande soirée organisée en l'honneur d'un éminent collectionneur d'art va virer au désastre suite à une panne de courant qui plonge tout un immeuble dans le noir. BLACK COMEDY, c'est une pièce où le spectateur voit tout ce qu'il n'est pas censé voir…Et il a bien de la chance.C'est un colin-maillard chaotique, une pièce chorale où personne ne tient plus debout. Une course effrénée contre la montre où rien ne se passe comme prévu. BLACK COMEDY nous confirme une chose: dans le noir, tout est possible. Surtout le pireAccès personnes à mobilité réduite : 01 39 34 10 80.

