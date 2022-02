Black Boy Théâtre La Criée, 28 février 2022, Marseille.

Black Boy

Théâtre La Criée, le lundi 28 février à 20:00

Black Boy , d’après Richar Wright (1908 – 1960) | Adaptation, conception et jeu Jérôme Imard | Composition musicale, guitare Lapsteel et chant Olivier Gotti | Interprète-dessin Jules Stromboni Jérôme Imard invente une brillante adaptation dessinée et musicale de Black Boy, roman autobiographique de Richard Wright qui dénonce la ségrégation dans le sud des États-Unis au tournant du XXe siècle. Pour dire le mouvement et l’atmosphère de ce roman d’initiation – l’adolescence de « moricaud », la fuite émancipatrice à Chicago, à 17 ans, la vie de misère, quelques étincelles de bonheur et l’écriture qui le sauve – trois arts, empreints d’improvisations, dialoguent : la lecture jouée, le dessin en trainde se faire et la musique vibrante du chanteur de blues. Geste magique!

De 10 à 25€

♫CONCERT DESSINÉ♫

Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T20:00:00 2022-02-28T21:30:00