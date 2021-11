Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Black Boy Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Black Boy Médiathèque José Cabanis, 8 novembre 2020, Toulouse.

Médiathèque José Cabanis, le dimanche 8 novembre 2020 à 16:00

Black Boy est le premier roman écrit par un homme noir sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du 20e siècle, confronté à l’injustice, à la misère, à la violence… Le spectacle propose une « vibration » sensible de ce roman aussi mythique que bouleversant, qui mêle sur scène un comédien, Jérôme Imard, un musicien, Olivier Gotti, et un illustrateur de bande dessinée, Jules Stromboni. À partir de 13 ans – Durée : 1h15 Black Boy est le premier roman écrit par un homme noir sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du 20e siècle, confr Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-08T16:00:00 2020-11-08T18:00:00

