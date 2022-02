Black Boy Marseille 7e Arrondissement, 28 février 2022, Marseille 7e Arrondissement.

6 8 D’après Richard Wright (1908 – 1960) Adaptation, conception et jeu Jérôme Imard



Composition musicale, guitare Lap steel et chant Olivier Gotti Interprète-dessin Benjamin Flao ou Jules Stromboni



Jérôme Imard invente une brillante adaptation dessinée et musicale de Black Boy, roman autobiographique de Richard Wright qui dénonce la ségrégation dans le sud des États-Unis au tournant du XXe siècle.

Pour dire le mouvement et l’atmosphère de ce roman d’initiation – l’adolescence de « moricaud », la fuite émancipatrice à Chicago à 17 ans, la vie de misère, quelques étincelles de bonheur et l’écriture qui le sauve – trois arts, empreints d’improvisations, dialoguent : la lecture jouée, le dessin en train de se faire et la musique vibrante du chanteur de blues. Geste magique !



En partenariat avec Marseille Concerts

