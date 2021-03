Black Boy Centre Socioculturel François Rabelais, 10 mars 2021-10 mars 2021, Changé.

Black Boy

Centre Socioculturel François Rabelais, le mercredi 10 mars à 20:30

Spectacle original et une triple performance : un conteur, un musicien de blues et un dessinateur de BD qui dessine en live et dont les dessins sont projetés en fond de plateau. Une adaptation à trois voix du roman « Black Boy » de Richard Wright qui nous emmènent dans l’Amérique ségrégationniste, le Sud profond. On y voit la violence, le racisme, la misère et l’injustice des rapports entre blancs et noirs. On y sent aussi le combat contre la bêtise et le racisme d’un jeune homme qui tente d’échapper à son destin grâce à la lecture et l’écriture.

Sur inscription

Spectacle adapté du roman « Black Boy » de Richard Wright.

Centre Socioculturel François Rabelais 1 Place Victor Hugo, 72560 Changé Changé



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T20:30:00 2021-03-10T22:30:00