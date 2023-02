Black Bones Oh Yeah ! Oh Yeah ! à La Manufacture, 4 mars 2023, Saint-Quentin .

Black Bones Oh Yeah ! Oh Yeah ! à La Manufacture

8, rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

2023-03-04 – 2023-03-04

Saint-Quentin

Aisne

5 5 Découvrez le goûter-concert Oh Yeah ! Oh Yeah ! à La Manufacture le samedi 4 mars à 15 heures.

Tarifs 5€.

Une aventure immersive qui mêle dessin en direct et musique live, images 3D et décor en lumière noire.

Oh Yeah ! Oh Yeah ! est un spectacle musical, une épopée aux allures de train fantôme. On y suit un roi qui erre dans son propre château, cherchant à fuir l’ennui, à la recherche d’un lieu mystérieux où l’amusement serait éternel.

Dessiné en direct et incarné sur scène par Anthonin Ternant le roi nous emmène avec lui dans une aventure psychédélique, pleine de surprises et d’inventivité. Côté musique, Black Bones cultive le mélange des genres, via des compositions originales aussi lumineuses que mélodiques, entre indie-pop, folk, new wave et zouk.

Le goûter-concert est un concert proposé pour les plus jeunes pour les initier au plaisir des musiques actuelles en famille ! Le répertoire est adapté dans sa durée, le volume sonore est modéré et comme son nom l’indique, le concert est suivi d’un délicieux goûter à partager dans la bonne humeur et la convivialité en compagnie des artistes.

Billetterie sur place ou à l’espace Saint-Jacques (14, rue de la sellerie).

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-02-26 par