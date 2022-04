Black belt Marseille 3e Arrondissement, 22 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Black belt Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-04-22 19:15:00 19:15:00 – 2022-04-22 Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

“Black Belt recrache une encre magique qui révèle les zones troubles et agitées du vivant”



Depuis notre rencontre en 2005 à Maputo, nous avons, Idio et moi, un long parcours en commun. Cette collaboration n’a de cesse de nous relancer vers le cœur de nos convictions. La danse est une exploration multiforme, une encre pour écrire nos vies corporelles et relationnelles. Black Belt est une traversée des mondes africains qui tord le cou aux idées reçues. Ce solo questionne le mythe du développement et le positivisme scientifique qui projettent une vision occidentale sur ces sociétés comme unique moyen de les appréhender. Frank Micheletti



Ne partez pas, après le spectacle, la piste de danse est à vous !

DJ set avec African Soul Power !



Distribution

• Conception et musique Frank Micheletti • Danse et interprétation Idio Chichava • Création lumière Ivan Mathis • Cie Kubilai Khan Investigations • Photo © Laurent Thurin-Nal



Crédits de production

Production Kubilai Khan Investigations. Coproduction : Rencontres Chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Théâtre du Colombier – Bagnolet, Département de la Seine-Saint-Denis. Remerciements au Théâtre des Salins – scène nationale de Martigues et au Conservatoire à rayonnement régional de Toulon pour leur accueil en studio.



La compagnie Kubilai Khan Investigations

À plus de 25 ans d’existence et plus de 35 créations représentées en France et dans plus de 80 pays, Kubilai Khan investigations s’est affirmée comme une plateforme de créations plurielles, une fabrique de dynamiques artistiques de l’échelle locale à l’échelle internationale. Depuis les côtes du Mozambique jusqu’à la baie de Tokyo, glissant d’un fuseau horaire à l’autre, activant aussi bien les transversalités de langages artistiques que les questionnements culturels. Le projet artistique ne cesse d’interroger l’espace/monde en mutations, d’observer la naissance continue du réel et de ses représentations par la rencontre entre arts, territoires et publics.

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

