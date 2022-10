BLACK ADAM

Date de sortie :19 octobre 2022 Titre original Black Adam Distributeur WARNER BROS. Genre action, fantastique Origine U.S.A. Duree2h 5min Réalisateur Jaume Collet-Serra Interprètes Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo, Sarah Shahi Dans l'antique Kahndaq, l'esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit affronter une bande de héros d'aujourd'hui qui composent la Justice Society – Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone – qui comptent bien le renvoyer en prison pour l'éternité.

