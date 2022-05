Blablathé Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Blablathé Médiathèque Françoise Sagan, 25 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 14h00 à 15h30

. gratuit

Partagez vos dernières découvertes avec les bibliothécaires et les autres lecteurs dans un moment de convivialité. Autour d’une boisson chaude, écoutez les bibliothécaires et les autres lecteurs vous présenter leur dernier coup de cœur ! Et repartez avec pleins d’idées pour vos prochains emprunts : romans, essais, films, musiques et plus encore. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://business.facebook.com/latest/content_calendar?asset_id=1038593872833936&business_id=447689723727152&nav_ref=pages_classic_isolated_section_ppt_bi https://business.facebook.com/latest/content_calendar?asset_id=1038593872833936&business_id=447689723727152&nav_ref=pages_classic_isolated_section_ppt_bi

