Blablabook Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’Évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Blablabook Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 27 janvier 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny . Blablabook Place des halles Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles Place des halles

2023-01-27 – 2023-01-27

Villedieu-les-Poêles Place des halles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Manche Vous avez dévoré un roman, dodeliné de la tête sur un super album pop, frissonné devant LE film que vous n’attendiez plus ? Alors le Bla Bla Book est fait pour vous ! Le principe ?

On échange sur nos coups de cœur du moment (ou passés !), chacun à sa manière, sans prise de tête.

Pas envie de prendre la parole ?

Alors venez simplement écouter et piocher des idées ! Rendez-vous à la médiathèque de Villedieu-les-Poêles à 18h30. Gratuit. Vous avez dévoré un roman, dodeliné de la tête sur un super album pop, frissonné devant LE film que vous n’attendiez plus ? Alors le Bla Bla Book est fait pour vous ! Le principe ?

On échange sur nos coups de cœur du moment (ou passés !), chacun à sa manière, sans prise de tête.

Pas envie de prendre la parole ?

Alors venez simplement écouter et piocher des idées ! Rendez-vous à la médiathèque de Villedieu-les-Poêles à 18h30. Gratuit. +33 2 33 91 00 91 Villedieu-les-Poêles Place des halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles Place des halles Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville Villedieu-les-Poêles Place des halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Departement Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villedieu-les-poeles-rouffigny/

Blablabook Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 2023-01-27 was last modified: by Blablabook Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 27 janvier 2023 manche Place des halles Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche