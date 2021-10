blablabla Théâtre 14, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 au 9 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 20h

Le samedi 9 octobre 2021

de 19h à 20h

payant

Dès 7 ans, un spectacle familial avec le Festival d’Automne à Paris d’Emmanuelle Lafon et Joris Lacoste

Avec blablabla, Emmanuelle Lafon et Joris Lacoste orchestrent pour la première fois l’Encyclopédie de la parole à hauteur d’enfants. Conçu à partir d’enregistrements de toutes sortes, ce solo s’adresse aussi aux adultes.

Une centaine de paroles, d’origines les plus diverses, sont prononcées par la même bouche. Tissées ensemble, elles offrent tout un théâtre à l’imaginaire des spectateurs, petits et grands. Composé par Joris Lacoste et dirigé par Emmanuelle Lafon, blablabla se joue au plus près de la prosodie de chaque parole. Le chef de train nous accueille à bord du TGV nº1456, un robot décline son identité, un commentateur sportif égrène les noms de joueurs, Yannis expose les règles du jeu police-voleurs, une youtubeuse ouvre une dispute, la voix du photomaton délivre ses instructions, un rappeur rappe, la reine de cœur veut couper des têtes… Qu’entend-on du sens des mots quand, extraits de leurs contextes, on s’en empare comme d’une matière sonore ? Que voit-on alors de leur pouvoir et du pouvoir qu’ils ont sur nous ? Sonorisées grâce à un dispositif développé par l’Ircam, les comédiennes et musiciennes Armelle Dousset ou Anna Carlier jouent avec la collection de l’Encyclopédie de la parole. De leur voix, de leur corps, elles font surgir une floppée de personnages et de situations, des plus quotidiens aux plus féériques.

Conception Encyclopédie de la parole / Composition Joris Lacoste / Mise en scène Emmanuelle Lafon / Interprétation Armelle Dousset / Création sonore Vladimir Kudryavtsev / Lumière Daniel Levy / Régie générale en tournée Philippe Montémont ou Laurent Mathias / Assistanat à la mise en scène Lucie Nicolas, Olivier Boréel, Fanny Gayard / Collaboration technique Estelle Jalinie / Collaboration informatique musicale Ircam Augustin Muller / Coordination de la collecte des documents sonores Valérie Louys / Collecteurs Armelle Dousset, Julie Lacoste, Joris Lacoste, Emmanuelle Lafon, Valérie Louys, Lucie Nicolas, Elise Simonet / Administration de production Edwige Dousset assistée de Justine Noirot / Diffusion et tournée Victoire Costes / Production Echelle 1:1 en partenariat avec Ligne Directe / Judith Martin et Marie Tommasini / Echelle 1 :1 est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de- France et financée par la Région Île-de-France. / Co-production Festival d’Automne à Paris, La Villette – Paris, Centre Pompidou Paris – spectacles vivants, T2G – Théâtre de Gennevilliers – Centre dramatique national, Le Volcan – Scène nationale du Havre, Théâtre de Lorient – Centre dramatique national, La Bâtie – Festival de Genève, CPPC – Théâtre L’Aire Libre, avec le soutien de l’Ircam – Centre Pompidou / Création La Bâtie – Festival de Genève, le 9 septembre 2017 / Résidence reprise de rôle Forum Jacques Prévert, Carros / Spectacle accueilli en résidence à la Villette – Paris et Made in TPV / Ce texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques – Artcena

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier Paris 75014

Contact :Théâtre 14 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://theatre14.fr/ https://www.facebook.com/Theatre14/ https://twitter.com/theatre_140145454977 billetterie@theatre14.fr

