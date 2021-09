blablabla THEATRE 14, 5 octobre 2021, Paris.

Composée à partir d’enregistrements sonores de paroles de toutes sortes, cette pièce explore le spectre inouï des pouvoirs et des usages de la parole humaine. Se croisent et se mélangent le quotidien et le féerique, le documentaire et la fiction, le domestique et le médiatique, le parlé et le chanté, dans un tourbillon jubilatoire qui ouvre à tous vents les portes de l’imaginaire. Soutenue par un dispositif sonore élaboré, l’actrice, musicienne et danseuse Armelle Dousset transforme sans cesse sa voix et fait naître une multitude de personnages, de situations et de paysages. Joris Lacoste et Emmanuelle Lafon, qui œuvrent à l’Encyclopédie de la parole depuis dix ans, donnent à entendre le réel à travers l’écoute du langage humain. Cette fois le collectif s’interroge sur ce que les enfants entendent du monde. Echelle 1 :1 est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France et financée par la Région Île-de-France. L’Encyclopédie de la parole a reçu le label Année européenne du patrimoine culturel 2018. Co-production Festival d’Automne à Paris, La Villette – Paris, Centre Pompidou Paris – spectacles vivants, T2G – Théâtre de Gennevilliers – Centre dramatique national, Le Volcan – Scène nationale du Havre, Théâtre de Lorient, – Centre dramatique national, La Bâtie – Festival de Genève, CPPC – Théâtre L’Aire Libre, avec le soutien de l’Ircam – Centre Pompidou Durée – 55 minutes Conception : Encyclopédie de la parole Composition : Joris Lacoste Mise en scène : Emmanuelle Lafon Interprétation : Armelle Dousset ou Anna Carlier (en alternance), Création sonore : Vladimir Kudryavtsev Lumière : Daniel Levy Régie générale en tournée : Philippe Montémont ou Laurent Mathias Assistanat à la mise en scène : Lucie Nicolas, Olivier Boréel, et Fanny Gayard Collaboration technique: Estelle Jalinie Collaboration informatique musicale : Ircam Augustin Muller Coordination de la collecte des documents sonores : Valérie Louys Collecteurs : Armelle Dousset, Julie Lacoste, Joris Lacoste, Emmanuelle Lafon, Valérie Louys, Lucie Nicolas, Elise Simonet Administration de production : Edwige Dousset assistée de Justine Noirot Production et diffusion Ligne Directe / Judith Martin et Marie Tommasini Diffusion & Tournée : Victoire Costes [production@echelle1-1.or](mailto:[%5Bgarance.roggero@echelle1-1.or%5D(mailto:garance.roggero@echelle1-1.or)](mailto:%5Bgarance.roggero@echelle1-1.or%5D(mailto:garance.roggero@echelle1-1.or)))g- 06 59 00 79 94 Création La Bâtie – Festival de Genève, le 9 septembre 2017 Site internet : [www.encyclopediedelaparole.org](http://www.encyclopediedelaparole.org)

