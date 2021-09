Escource Escource ESCOURCE, Landes BLABLA LIVRES Escource Escource Catégories d’évènement: ESCOURCE

Landes

BLABLA LIVRES Escource, 4 septembre 2021, Escource. BLABLA LIVRES 2021-09-04 10:30:00 – 2021-09-04 11:30:00 place de la mairie Espace Marc Lauga

Escource Landes Escource Des échanges conviviaux autour de votre dernier coup de cœur littéraire, l’occasion de donner et de prendre des conseils de lecture et d’ouvrir d’autres horizons! Pour adultes Pass sanitaire obligatoire Des échanges conviviaux autour de votre dernier coup de cœur littéraire, l’occasion de donner et de prendre des conseils de lecture et d’ouvrir d’autres horizons! Pour adultes Pass sanitaire obligatoire +33 5 58 04 23 71 Des échanges conviviaux autour de votre dernier coup de cœur littéraire, l’occasion de donner et de prendre des conseils de lecture et d’ouvrir d’autres horizons! Pour adultes Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT Cœur Haute Lande

Détails Catégories d’évènement: ESCOURCE, Landes Autres Lieu Escource Adresse place de la mairie Espace Marc Lauga Ville Escource lieuville 44.16384#-1.03293