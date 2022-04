BlaBla ! : Jeu de dessin et d’écriture Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

BlaBla ! : Jeu de dessin et d’écriture Quai des Savoirs, 23 avril 2022, Toulouse. BlaBla ! : Jeu de dessin et d’écriture

du samedi 23 avril au samedi 7 mai à Quai des Savoirs

Une installation ludique et intéractive pour comprendre comment, par la manipulation d’un outil, une idée passe à une autre ————————————————————————————————————————— Sur le principe du cadavre exquis, les participants au jeu “BlaBla !” dessineront et/ou écriront, à tour de rôle, sur plusieurs rouleaux à dessin. Une fois qu’ils arriveront au bout des rouleaux, ces derniers seront déroulés et exposés, dévoilant ainsi une suite de dessins et de mots, comme une suite de hiéroglyphes de l’actualité. Cette **création graphique collective**, **singe les fils d’actualités des réseaux sociaux**, comme Twitter. Ce jeu dévoile comment, par la manipulation d’un outil, une idée évolue, passe à une autre, et ce qu’il advient quand le nombre d’intermédiaires augmente. _Crédits photo : ©Clipasso_

Gratuit, flux libre

Jeune public / tout public, pendant la programmation des vacances de Pâques consacrée aux “Médias” Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T15:30:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-24T15:30:00 2022-04-24T17:30:00;2022-04-26T15:30:00 2022-04-26T17:30:00;2022-04-27T15:30:00 2022-04-27T17:30:00;2022-04-28T15:30:00 2022-04-28T17:30:00;2022-04-29T15:30:00 2022-04-29T17:30:00;2022-04-30T15:30:00 2022-04-30T17:30:00;2022-05-03T14:30:00 2022-05-03T17:30:00;2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T17:30:00;2022-05-05T14:30:00 2022-05-05T17:30:00;2022-05-06T14:30:00 2022-05-06T17:30:00;2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T17:30:00

