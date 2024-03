BLABLA DRIVE THEATRE A L’OUEST Caen, samedi 9 novembre 2024.

Péripéties, galères et révélations explosives sont au programme dans cette comédie électrique !Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée «Titine». Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Kervanec, une bretonne au caractère bien trempé et Barbara Pink, une ex star de Télé-Réalité assez naïve.L’ambiance dans la voiture devient vite électrique…Péripéties, galères, révélations explosives, sans compter la police qui est à leurs trousses.Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination !Auteur : Jérôme Paquatte, Jean Marc Magnoni?Metteur en scène : Jérôme Paquatte

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-11-09 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14