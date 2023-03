Blabla Drive THEATRE LE PARIS SALLE 2 AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

Blabla Drive THEATRE LE PARIS SALLE 2, 18 juillet 2023, AVIGNON. Un spectacle à la date du 2023-07-18 à 21:15. Tarif : 24.1 à 24.1 euros. ACTA Présente : ce spectacle Péripéties, galères et révélations explosives sont au programme dans cette comédie électrique ! Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée «Titine». Par le biais d'un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Kervanec, une bretonne au caractère bien trempé et Barbara Pink, une ex star de Télé-Réalité assez naïve. L'ambiance dans la voiture devient vite électrique…. Péripéties, galères, révélations explosives, sans compter la police qui est à leurs trousses. Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination ! Auteurs : Jérôme Paquatte, Jean Marc Magnoni Mise-en-scène : Jérôme Paquatte Distribution : Isabelle Parsy, Sandra Jouet, Sophie Marion Réservations PMR : 01 48 74 03 65

Mise-en-scène : Jérôme Paquatte

Distribution : Isabelle Parsy, Sandra Jouet, Sophie Marion Réservations PMR : 01 48 74 03 65. 24.1 EUR.

