Blabla des lecteurs 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, samedi 16 mars 2024.

Blabla des lecteurs Autour d’une boisson chaude et de quelques gâteaux, venez partager vos coups de coeur du moment : lectures, séries, films, jeux vidéos etc. Samedi 16 mars, 11h00 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Entrée libre: 0

Début : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

Autour d’une boisson chaude et de quelques gâteaux, venez partager vos coups de coeur du moment : lectures, séries, films, jeux vidéos etc.

5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire

