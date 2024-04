Blabla bouquins Médiathèque de Gasny Gasny, samedi 4 mai 2024.

Blabla bouquins Médiathèque de Gasny Gasny Eure

Autour d’un thé ou d’un café, venez discuter et échanger sur vos dernières lectures et vous repartirez avec une belle liste de lecture.

Autour d’un thé ou d’un café, venez discuter et échanger sur vos dernières lectures et vous repartirez avec une belle liste de lecture. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:30:00

fin : 2024-05-04 12:30:00

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris

Gasny 27620 Eure Normandie mediatheque.gasny@sna27.fr

L’événement Blabla bouquins Gasny a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération