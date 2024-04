BLA MANDAG QUINTET Hôtel C2 Marseille, mercredi 22 mai 2024.

BLA MANDAG QUINTET ♫JAZZ♫ Mercredi 22 mai, 20h00 Hôtel C2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T20:00:00+02:00 – 2024-05-22T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-22T20:00:00+02:00 – 2024-05-22T22:30:00+02:00

BLA MANDAG QUINTET est un groupe de jazz composé de musiciens talentueux originaires de Copenhague, qui jouent le répertoire des années 20 dans la pure tradition New Orleans, depuis plus de 35 ans!

Le groupe s’est produit dans les grands festivals européens de jazz classique : Upton (UK), Dresden (D), Silda Jazz (Norvège), Guiness Cork Jazzfestival (Irlande), Ascona (Suisse),… et tous les festivals danois.

Avec leur touche d’humour, leur volonté de satisfaire leur public, ils exploitent le Vieux Jazz de la Nouvelle Orléans avec excellence.

Leur jazz traditionnel vous envoute et donne l’envie de danser.

Leur devise : » Nous sommes là pour vous! »

Ils vous promettent une expérience formidable.

Les artistes :

Lisa M BENTZEN : Vocal

Jorgen CHRISTIENSE : Clarinette / Saxo / Vocal

Jan EIRUP : Piano

Erik LUND HANSE : Trompette / Vocal

Kare SIGVERSTEN : Basse / Vocal

Rendez vous pour ce concert exceptionnel sur la scène du C2 le mercredi 22 mai 2024 dès 20h00.

Réservation fortement conseillée.

Places assises limitées, sur réservation uniquement et soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

Restauration sur place à partir de 19h.

_____________________________________________________________

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]