Bla Bla Drive

2022-05-12 – 2022-05-12

Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination… Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa Citroën 2CV prénommée Titine.

Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagères Charlotte Kervanec, une bretonne au caractère bien trempé, et Barbara Pink, une ex star de Télé réalité un peu bête. L’ambiance dans la voiture devient vite électrique… Péripéties, galères et révélations explosives s’enchaînent, sans compter sur la Police qui est à leurs trousses…

Avec Isabelle Parsy qui vous a fait hurler de rire dans La Belle-Mère, La Belle-Mère 2 et Bien sous tous rapports.

