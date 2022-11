BLA BLA DRIVE : COMEDIE A TROIS PERSONNAGES AVEC ISABELLE PARSY, SOPHIE MARION ET NADEGE LACROIX

2023-05-20 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-20 Spectacle humoristique proposé dans le cadre de la programmation du Théâtre de la Poste en région. Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse, aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV Citroën prénommée « Titine ». Par le biais d’un site de covoiturage, elle prend comme passagères Charlotte Kervanec, une bretonne au caractère bien trempé et Barbara Pink, une ex-star de Télé-Réalité assez naïve. L’ambiance dans la voiture devient vite électrique… Péripéties, galères, révélations explosives, sans compter la police qui est à leurs trousses. Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination ! dernière mise à jour : 2022-11-17 par

