Une classe de 3ème du collège Faubert propose une nouvelle appropriation des œuvres: et si les toiles du musée se mettaient à parler à la première personne ? Les podcasts sont accessibles par QR code.

A partir de 19h30, les collégiens présentent au grand public leur “Bla bla d’art”.

Huit oeuvres de la collection présentes dans le parcours permanent sont valorisées par les élèves. Depuis novembre 2021, les jeunes créent des podcast pour découvrir les oeuvres d’une autre manière.

Les podcasts seront accessibles pour le grand public tant sur le site internet du musée que directement sur place, grâce au QRcodes qui seront disposés à côté des oeuvres concernés. La Nuit européenne des musées sera pour les collégiens l’occasion de présenter ce travail à leurs camarades, aux familles et au grand public.

Suite aux donations de Paul et Muguette Dini faites à la ville de Villefranche, le musée municipal présente un panorama de la création picturale de la région Rhône-Alpes depuis plus d’un siècle.

A partir de las 19:30, los estudiantes de secundaria presentan al público en general su “Bla bla bla d’art”.

Los alumnos valoran ocho obras de la colección presentes en el recorrido permanente. Desde noviembre de 2021, los jóvenes crean podcasts para descubrir las obras de otra manera.

Los podcasts serán accesibles para el público en general tanto en el sitio web del museo como directamente in situ, gracias al QRcodes que estarán dispuestos al lado de las obras afectadas. La Noche Europea de los Museos será para los estudiantes de secundaria la ocasión de presentar este trabajo a sus compañeros, a las familias y al gran público.

Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 19:30

2 place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône 69400 Villefranche-sur-Saône Auvergne-Rhône-Alpes