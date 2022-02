Bla bla d’art, découverte d’un projet de podcast créé par des collégiens Musée Paul-Dini Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Bla bla d’art, découverte d’un projet de podcast créé par des collégiens Musée Paul-Dini, 14 mai 2022, Villefranche-sur-Saône. Bla bla d’art, découverte d’un projet de podcast créé par des collégiens

Musée Paul-Dini, le samedi 14 mai à 19:30

A partir de 19h30, les collégiens présentent au grand public leur « Bla bla d’art ». Huit oeuvres de la collection présentes dans le parcours permanent sont valorisées par les élèves. Depuis novembre 2021, les jeunes créent des podcast pour découvrir les oeuvres d’une autre manière. Les podcasts seront accessibles pour le grand public tant sur le site internet du musée que directement sur place, grâce au QRcodes qui seront disposés à côté des oeuvres concernés. La Nuit européenne des musées sera pour les collégiens l’occasion de présenter ce travail à leurs camarades, aux familles et au grand public.

Entrée libre et gratuite

Une classe de 3ème du collège Faubert propose une nouvelle appropriation des œuvres: et si les toiles du musée se mettaient à parler à la première personne ? Les podcasts sont accessibles par QR code. Musée Paul-Dini 2 place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Musée Paul-Dini Adresse 2 place Faubert, 69400 Villefranche-sur-Saône Ville Villefranche-sur-Saône lieuville Musée Paul-Dini Villefranche-sur-Saône Departement Rhône

Musée Paul-Dini Villefranche-sur-Saône Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-sur-saone/

Bla bla d’art, découverte d’un projet de podcast créé par des collégiens Musée Paul-Dini 2022-05-14 was last modified: by Bla bla d’art, découverte d’un projet de podcast créé par des collégiens Musée Paul-Dini Musée Paul-Dini 14 mai 2022 Musée Paul-Dini Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône Rhône