La maison d’édition nouvelle génération Beta Publisher, propose un dimanche par mois, des ateliers d’écritures ouverts au grand public et même aux élèves. Prochaine session le 22/01 à 16h30.

BKNK 11 rue blanche Quartier Saint-Georges Paris 75009 75009 Île-de-France

La transparence et l’enseignement, voici les deux mots qui définissent le mieux la ligne de conduite de la maison d’édition Beta Publisher fondée en 2016. Des sessions d’ateliers d’écritures seront donc désormais disponible un dimanche par mois au sein du BKNK (11 rue blanche, 75009 Paris) de 16h30 à 18h.

L’atelier est constitué d’un groupe de personnes qui écrivent ensemble, s’entraînent à rédiger en utilisant des procédés d’écritures créatives selon des contraintes, à chaque fois différentes, imposées par l’intervenant. Les sessions peuvent être axées sur un ou plusieurs thèmes, ou s’adapter aux difficultés ou aux envies des participants. L’idée n’est pas de débuter un roman ou de donner des clefs d’écriture propre à un projet. L’atelier est là pour permettre de se libérer l’esprit et de s’amuser tout en se challengeant (écrire sur un genre dont on n’a pas l’habitude / se focaliser sur les descriptions alors qu’on est plus à l’aise avec les dialogues etc.), le tout avec le retour bienveillant du groupe ainsi que de l’intervenant qui fournit, à chaque fois, une analyse sur le style ou bien propose des pistes de réflexions.

Les participants se doivent de venir avec le matériel requis pour se faire tel qu’un ordinateur ou un cahier. Une boisson est offerte aux participants à noter que les frais de participation s’élèvent à vingt euros par personne par atelier. Aucun niveau spécifique d’écriture n’est requis.

A vos plumes ! Il est temps d’écrire…

Date du prochain atelier d’écriture : Dimanche 22 janvier de 16h30 à 18h, BKNK, 11 rue blanche 75009 Paris.

Lien d’inscription à l’atelier : https://forms.gle/91x8wyceFewU7wm2A

Site de la maison d’édition : https://www.betapublisher.com/

Site du BKNK : https://www.bknkparis.com/



2023-01-22T16:30:00+01:00

2023-01-22T18:00:00+01:00