Séance dédicace : Lilly Sebastian – Bknk (Paris 9e) BKNK Paris Catégories d’Évènement: 75009

Paris

Séance dédicace : Lilly Sebastian – Bknk (Paris 9e) BKNK, 21 janvier 2023, Paris. Séance dédicace : Lilly Sebastian – Bknk (Paris 9e) Samedi 21 janvier, 15h00 BKNK

Entrée libre

Lilly Sebastian, présentera les deux premier tomes de sa saga Isolated System, le Samedi 21 janvier 15h30 à 18h00 au BKNK, 11 rue Blanche, 75009 Paris. BKNK 11 rue blanche Quartier Saint-Georges Paris 75009 75009 Île-de-France [{« link »: « http://www.bknkparis.com/ »}, {« link »: « https://www.betapublisher.com/ »}] Lilly Sebastian, présentera les deux premier tomes de sa saga Isolated System, le Samedi 21 janvier 15h30 à 18h00 au BKNK, 11 rue Blanche, 75009 Paris.

Lilly Sebastian, psychologue clinicienne de formation, signe ici son huitième roman. Après trois années en tant qu’ingénieure de recherche à l’université de Tours, elle finit par se consacrer pleinement à l’écriture.

Le premier tome des Métamorphoses, Féline, celui qui marque le fondement de l’univers dans lequel évolue sa seconde saga Incarnations, se fait rapidement connaître et rencontre un grand succès regroupant un lectorat de plus d’un million de personnes conquit par son univers. Isolated System, dont Virgin Territory est le tome 2 est encore un de ses nombreux autres univers. Site du BKNK : http://www.bknkparis.com/

Site de la maison d’édition Beta Publisher : https://www.betapublisher.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T15:00:00+01:00

2023-01-21T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: 75009, Paris Autres Lieu BKNK Adresse 11 rue blanche Quartier Saint-Georges Ville Paris Age maximum 99 lieuville BKNK Paris Departement 75009

BKNK Paris 75009 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Séance dédicace : Lilly Sebastian – Bknk (Paris 9e) BKNK 2023-01-21 was last modified: by Séance dédicace : Lilly Sebastian – Bknk (Paris 9e) BKNK BKNK 21 janvier 2023 BKNK Paris Paris

Paris 75009