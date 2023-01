Bjorn – Piano fou Châteaugiron, 2 juin 2023, Châteaugiron .

Bjorn – Piano fou

2023-06-02 – 2023-06-02

Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Björn Gottschall, compositeur et interprète allemand installé à Rennes, veut renverser les codes. Il rend son instrument mobile et l’emmène dans des endroits au cadre spectaculaire et donc en plein air ! Ses compositions planantes invitent à̀ la douceur et au rêve pour former un tableau sonore minimaliste et cinématographique.

