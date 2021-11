BjØrn Berge + No More Winters Parthenay, 20 novembre 2021, Parthenay.

BjØrn Berge + No More Winters Parthenay

2021-11-20 – 2021-11-20

Parthenay 79200 Parthenay Deux-Sèvres

Un peu de blues norvégien avec BjØrn Berge, cet artiste qui, plus souvent que d’autres, a osé suivre sa propre voie pour trouver son mode d’expression musical. C’est lorsqu’il est seul sur scène avec ses guitares et son «stompcase», que son style sans compromis trouve sa juste expression. Et pour ouvrir la soirée, No More Winters. Ce power trio à deux vous fera découvrir son univers rock, aux chansons imprégnées d’accents blues, pop et folk.

A partir de 20h30

+33 5 49 94 48 10

Diffart

Parthenay

