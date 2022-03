Bjorn Berge – ANNULE Brest, 6 mars 2022, Brest.

Bjorn Berge – ANNULE Le Vauban Avenue Georges Clemenceau Brest

2022-03-06 – 2022-03-06 Le Vauban Avenue Georges Clemenceau

Brest Finistère

Bjørn Berge est probablement l’artiste de blues norvégien qui, plus souvent que d’autres, a osé suivre sa propre voie pour trouver son mode d’expression musical.

On loue la grande maîtrise de l’instrument, qu’il exploite parfaitement, avec sa technique alliant picking et slide, et sa remarquable fluidité. Il scande ses paroles en martelant du pied, remplaçant ainsi les percussions, rarement présentes dans ses morceaux.

Il joue comme s’il avait cinquante jeux de bras et vingt paires de jambes, et avec une curiosité et un appétit musicaux insatiables. Bjørn Berge a encore en lui la rébellion et la curiosité de la jeunesse, l’agitation est dans son sang. Et le diable lui tape sur les doigts.

